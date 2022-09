Directeur Zandvoort: 'Als je naar een GP wil, moeten wij in je topdrie staan'

Als organisator van een grand prix kan het nooit kwaad een andere race te bezoeken. Goed voor de contacten, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het wereldje en om inspiratie op te doen. Maar waar kun je dan je even rustig gaan zitten of vergaderen? Een beetje verloren liep Imre van Leeuwen door de paddock toen hij een paar jaar geleden de Grand Prix van Oostenrijk bezocht. Van Leeuwen staat aan het roer van sportmarketingbureau Sportvibes en is een van de directeuren van de Grand Prix van Nederland die op Zandvoort verreden wordt. Hij wilde zich in Oostenrijk niet opdringen in de huiskamers van de teams, maar een alternatief was niet voor handen. "Daarom hebben wij hier deze ruimte neergezet", wijst Van Leeuwen om zich heen. Rijtjeshuis tussen de villa's Aan het einde van de paddock, waar de gastenverblijven van de tien teams staan, heeft de organisatie van Zandvoort ook een elfde tijdelijk optrekje neergezet. Een bescheiden container met uitbouw, 'slechts' twee verdiepingen hoog. Een rijtjeshuis vergeleken bij de villa's van Red Bull Racing en McLaren. "Omdat we hier koffie, stroopwafels en een zitplaats kunnen aanbieden, komen er mensen langs die je anders nooit zou spreken. Mensen die hun werk doen op andere plekken op het circuit, lopen niet snel voorbij, maar komen ook even bij ons naar binnen. Dat is voor ons heel interessant."

"We hadden de organisatie van Spa en Barcelona op bezoek en zij dachten: oh, maar dit is mooi. Ik weet zeker dat je deze truck in Monza gaat zien als het 'Italian House' of in België met Luikse wafels." Voor het gastenverblijf van Van Leeuwen staat net als in 2021 een stroopwafelkraampje. Vorig jaar nam McLaren-coureur Daniel Ricciardo een stroopwafel mee het circuit op tijdens de track walk. Hij liet 'm van de hellende Arie Luyendijkbocht afrollen om te laten zien hoe steil het asfalt afloopt." 'We hobbelen er niet achteraan' Een ideaal voorbeeld van de manier waarop Van Leeuwen de Nederlandse GP op de kaart wil zetten. "Vaak begint het met de content van de Formule 1 zelf, een lokale promotor hobbelt er dan een beetje achteraan. Wij nemen het initiatief en proberen verhalen te creëren die de FOM (het management van de Formule 1, red.) of de teams overnemen, zoals McLaren met die stroopwafel."

De Grand Prix van Nederland moet voor zowel bezoeker als televisiekijker meer zijn dan alleen drie trainingen, een kwalificatie en de race. "In bijvoorbeeld Barcelona gebeurt op vrijdag verder niks, op zaterdag en zondag heb je met de kwalificatie en de race één piek per dag." Van Leeuwen omschrijft al het entertainment, met artiesten als Emma Heesters en Kris Kross Amsterdam, als een een soort verzekeringspremie. "Je wil minder afhankelijk zijn van het sportieve succes en mensen die een paar honderd euro voor een kaart betalen toch genoeg bieden als het op de baan tegenvalt."

"Op Spa, een jaar of drie jaar geleden, gingen mensen gelijk weg nadat Max in de eerste ronde was uitgevallen. Wij hopen dat als dat bij ons gebeurt, de fans nog steeds een leuke dag hebben. Dankzij achttien LED-schermen overal langs de baan, de artiesten en goede catering." Miami en Las Vegas te duur "We willen we aan de wereld laten zien: als je een grand prix wil bezoeken, moet Zandvoort in je topdrie staan", vat Van Leeuwen het samen. "Miami is voor de gemiddelde Europeaan heel duur en Las Vegas zal niet heel veel goedkoper zijn." "Er is in Europa best wat concurrentie, maar we willen de Nederlandse en internationale racefan naar ons komt."

Een Formule 1-weekeinde dat veel weg heeft van een festival, vanzelfsprekend is dat niet. "In Monza is de organisator gewoon de circuitdirecteur en ook in Spa zit er niet echt een marketingbureau achter." "Maar een gemiddelde circuitdirecteur is een verhuurder van de baan; dat is zijn grootste business. Zij weten minder van marketing. Wij als sportmarketeers verzinnen dat we een artiest moeten hebben om content de wereld over te krijgen." Festival als in Mexico "In Zandvoort denken we anders en dat zie je denk ik terug. Ook in Mexico zit er zo'n soort promotor achter. Van oudsher is dat een festivalorganisator die het gewend is kaarten te verkopen en sponsoren te werven. Mexico is daardoor ook een race waar entertainment en het vernieuwende in het dna zit."

Het totale pakket dat Zandvoort de bezoeker biedt, leverde Van Leeuwen en zijn collega's van de directie veel complimenten op, maar een paar dagen voor de race van 2021 zag het er nog heel anders uit. "Robert van Overdijk, Norbert Chevalier en ik gaven een interview en we waren de losers van het land." Corona legde veel grote evenementen plat, maar de GP kon wel doorgaan. "Festivals waren boos, de artiesten kregen niet betaald, iedereen was boos dat het allemaal maar kon bij ons." "Dinsdag dacht ik nog: ga ik nou met mijn Dutch Grand Prix-jasje door Amsterdam lopen? Maar we hebben iets neergezet waardoor we zondag op de schouders werden genomen. Die flip was heel raar."

