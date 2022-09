Medvedev kan zich in New York na zege op Wu opmaken voor treffen met Kyrgios

Daniil Medvedev heeft op de US Open ten koste van Wu Yibing de vierde ronde bereikt. De in New York als eerste geplaatst Rus was met 6-4, 6-2, 6-2 te sterk voor de Chinees (ATP-174).

De 22-jarige Wu was de eerste Chinese man ooit in de derde ronde van de US Open, maar kon in zijn eerste duel met Medvedev niet verrassen. Met 42 afzwaaiers was de foutenlast van Wu te hoog om de titelhouder te kunnen pijnigen.

Na geruisloze overwinningen op Kozlov en Rinderknech verloor Medvedev zo ook in zijn derde partij geen set. Om zijn eerste plek op de wereldranglijst te behouden moet hij in de vierde ronde Nick Kyrgios verslaan. En dat geen makkelijke opgave, blijkt alleen al uit de statistieken: van de vier duels met de Australiër won hij er maar eentje.

Kyrgios snel klaar met Wolf

Voor Kyrgios wordt het wel pas de eerste keer dat hij zijn opwachting mag maken in de vierde ronde van de US Open. Met zijn vorm zit het in ieder geval wel goed: hij de Amerikaan J.J. Wolf binnen twee uur op de knieën: 6-4, 6-2, 6-3.