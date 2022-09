Kyrgios simpel langs Wolf en bereikt voor het eerst vierde ronde US Open

Nick Kyrgios heeft in New York voor de eerste keer de vierde ronde van de US Open bereikt. De Australiër had de Amerikaan J.J. Wolf binnen twee uur op de knieën: 6-4, 6-2, 6-3.

De als 23ste geplaatste Kyrgios heerste vanaf de baseline en liet de nummer 87 van de wereld met 21 aces en 36 winners kansloos. De Amerikaan kreeg weliswaar zeven breekkansen, maar benutte er geen.

Vanwege spugen en schelden in de vorige ronde incasseerde Kyrgios nog een boete van 7500 euro, maar tegen Wolf, die op een wildcard deelnam, hield hij zich koest.