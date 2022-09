Wekdienst 3/9: Tweede poging lancering maanraket • Kwalificatie F1 Zandvoort

Eerst het weer: Opnieuw een zomerse dag met veel zon. In het zuiden kan het bewolkt zijn, in het uiterste zuiden kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 24 graden in het noorden tot 27 graden landinwaarts.

China is woedend op het plan. Volgens een woordvoerder van de Chinese ambassade in de VS kan de wapenlevering "de betrekkingen tussen Washington en Peking ernstig in gevaar brengen". De spanningen tussen de VS en China over Taiwan zijn opgelopen sinds het bezoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Pelosi aan het eiland vorige maand. China zag dat als een provocatie.

De Verenigde Staten zijn van plan wapens te leveren aan Taiwan . Volgens het ministerie van Defensie gaat het onder meer om zestig anti-scheepsraketten en honderd luchtdoelraketten, ter waarde van omgerekend 1,1 miljard euro. De deal is nog niet rond, het Congres moet er nog over beslissen.

En het kon wel eens haar laatste wedstrijd in haar professionele carrière zijn geweest. Tennisster Serena Williams is op de US Open in de derde ronde uitgeschakeld. Ze verloor in drie sets van de Australische Ajla Tomljanovic.

Drie weken geleden hintte Williams al op een afscheid. De 40-jarige Amerikaanse zei toen dat het tijd was voor een nieuwe fase in haar leven. Of het echt haar laatste wedstrijd was, liet ze op de persconferentie na haar uitschakeling in het midden. Op de vraag of ze haar pensioen uitstelt antwoordde ze: "Nee, maar je weet het nooit zeker."

Het Twitter-account van de US Open nam alvast een voorschot op het afscheid van Williams: