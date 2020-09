Van Dijk en Longo Borghini winnen met Trek ploegentijdrit in Giro Rosa

Marianne Vos, in 2011, 2012 en 2014 de beste in de Italiaanse etappewedstrijd, liep met CCC een achterstand van 42 seconden op.

De wielerformatie van Trek-Segafredo heeft de openingsploegentijdrit van de 31ste Giro d'Italia voor de vrouwen gewonnen. De ploeg van Ellen van Dijk had voor het 16,8 kilometer lange traject met start en finish in Grosseto 20 minuten en 5 seconden nodig. Elisa Longo Borghini is de eerste draagster van de roze leiderstrui.

De eerste tik is in ieder geval uitgedeeld. "We wilden de ploegentijdrit heel graag winnen. Het is een heel snel parcours en we wisten ook dat de verschillen klein zouden zijn en het dicht bij elkaar zou liggen. Dat blijkt ook wel. Het ging echt om details."

Een tijdrit is wel besteed aan erkend hardfietser Van Dijk. Van de klussen die de komende dagen in het verschiet liggen, met heel veel hoogtemeters, is ze minder een liefhebster. "Ik probeer ernaar te kijken als een geheel verzorgde Italiaanse fietsvakantie, haha."