Serena Williams verliest haar mogelijk laatste wedstrijd

De Amerikaanse tennisster Serena Williams is op de US Open in de derde ronde uitgeschakeld. De 40-jarige Williams verloor met 7-5 6-7 6-1 van de Australische Ajla Tomljanovic. Het was mogelijk haar laatste professionele tenniswedstrijd, daar hintte ze drie weken geleden op toen ze aankondigde toe te zijn aan een nieuwe fase in haar leven.

Of het daadwerkelijk haar laatste wedstrijd was, liet ze na afloop van haar verlies in het midden. Op de vraag of ze haar pensioen mogelijk uitstelt, zegt Williams: "Nee, maar je weet het nooit zeker."

Williams bedankte na de wedstrijd haar ouders en haar zus Venus. "Er zou geen Serena zijn als er geen Venus was", zei de tennisster. "Het was een leuke rit." US Open plaatste een foto met "dankjewel Serena" op Twitter en het bijschrift "woorden kunnen niet omschrijven wat Serena voor ons allemaal betekend heeft".