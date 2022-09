Gestolen kunst in beslag genomen uit museum New York

De autoriteiten in New York hebben 27 eeuwenoude kunstobjecten in beslag genomen uit het prestigieuze Metropolitan Museum of Art, meldt The New York Times. De kunstobjecten hebben gezamenlijk een waarde van omgerekend 13 miljoen euro. De stukken uit Italië, Griekenland en Egypte blijken te zijn gestolen en zullen worden teruggegeven.

Een deel van de objecten is ooit verhandeld door mensen die er langer van werden verdacht te handelen in gestolen kunst. Een van hen is Gianfranco Becchina, die tientallen jaren een kunsthandel in Zwitserland had. In 2001 kwam aan het licht dat hij illegale kunst verhandelde.

Acht van de 27 stukken kocht het 'Met' van Becchina, maar wel lang voordat hij beschuldigd werd van illegale activiteiten. Experts stellen dat het museum, toen Becchina werd beschuldigd, de collectie onder de loep had moeten nemen en eventuele roofkunst als zodanig had moeten aanmerken.

Volgende week teruggave

Het museum zegt in een verklaring dat het pas onlangs op de hoogte is gesteld van eventuele gestolen stukken. De instelling zegt volledig mee te werken met onderzoeken en dat het tegenwoordig veel strenger kijkt naar mogelijke aankopen.

"De normen voor het verzamelen van kunst zijn in de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd en het beleid en onze procedures worden om die reden voortdurend herzien", aldus het museum.

De autoriteiten waarschuwen dat er veel meer gestolen kunst in handen is van musea en particulieren. Het museum houdt volgende week een aantal officiële momenten om de kunst weer terug te geven aan de landen van herkomst.