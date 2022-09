Honderdduizenden Argentijnen de straat op uit solidariteit met Kirchner

Ook anderen op het volle plein slaakten een zucht van verlichting omdat er een tragedie werd voorkomen. "Het idee dat zoiets mogelijk is tegen Cristina is niet voor te stellen", zegt een vrouw.

President Alberto Fernández riep Argentijnen gisteren op om "zich uit te drukken ter verdediging van het leven, de democratie en uit solidariteit met de vicepresident".

Tweedeling

Kirchner wordt gezien als een figuur dat voor tweedeling zorgt in het Zuid-Amerikaanse land. Tegen haar is onlangs twaalf jaar cel geëist vanwege fraude bij tal van aanbestedingen in de twee termijnen dat ze president was, tussen 2007 en 2015. Zelf ontkent ze de aantijgingen.

De mislukte aanslag gebeurde voor de woning van de vicepresident. Daar stonden honderden aanhangers al enkele dagen om haar op te wachten en steun te betuigen. Over het motief van de Braziliaan is vooralsnog niets bekend. Kirchner heeft zelf nog geen reactie gegeven op de aanslag.

Op beelden is te zien dat het pistool vlak voor het gezicht van Kirchner kwam: