VS wil wapens leveren aan Taiwan, China kondigt 'tegenmaatregelen' aan

De Verenigde Staten hebben aangekondigd mogelijk wapens aan Taiwan te verkopen ter waarde van omgerekend 1,1 miljard euro. Volgens het ministerie van Defensie gaat het onder meer om zestig anti-scheepsraketten en honderd luchtdoelraketten. De deal is nog niet rond, het Congres moet er nog over beslissen. China reageert woedend op het plan.

Mocht de verkoop doorgaan dan is het volgens Bloomberg de eerste keer in twee jaar tijd dat zoveel Amerikaanse wapens aan Taiwan worden geleverd. De verwachting is dat zowel de Democraten als de Republikeinen voor de verkoop zullen stemmen in het Congres.

Volgens het Pentagon zijn de leveringen niet van invloed op de "militaire balans" die er nu is in de regio. Een woordvoerder zegt dat "de voorgestelde verkopen onderdeel uitmaken van standaardverkopen om het leger van Taiwan te moderniseren".

'Tegenmaatregelen'

De wapenlevering kan "de betrekkingen tussen Washington en Peking ernstig in gevaar brengen", waarschuwt een woordvoerder van de Chinese ambassade in de VS. China zegt "tegenmaatregelen" te nemen als de VS de verkoop niet annuleert. Eerder liet China al weten "fel tegen de verkoop van Amerikaanse wapens aan de Chinese regio Taiwan" te zijn.

De spanningen tussen de VS en China over Taiwan lopen op sinds het bezoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan het eiland vorige maand. Peking beschouwt dat bezoek als een provocatie, omdat China Taiwan als een afvallige provincie ziet.

Elk bezoek van een buitenlandse mogendheid aan het eiland wordt door de Chinese regering gezien als steun voor de 'afvallige provincie'. China is sinds het bezoek van Pelosi verschillende malen militair actief geweest rondom Taiwan. Na haar bezoek hebben de Verenigde Staten Taiwan nog zeker twee keer bezocht met meerdere delegaties.

In deze video zie welke rol de Verenigde Staten spelen in de ruzie tussen China en Taiwan: