PEC alleen aan kop na eerste puntenverlies Eindhoven, ADO verliest weer

Zwollenaren zullen alweer dromen van de eredivisie, want PEC Zwolle blijft maar winnen. Dit keer werd FC Den Bosch verslagen, met 2-1. Al ging het niet vanzelf bij de ploeg van Dick Schreuder. Den Bosch kreeg meer dan genoeg kansen en had minimaal een gelijkspel verdiend.

Vroeg in het duel leek Zwolle, dat in vier wedstrijden al vijftien goals maakte en er slechts drie tegen kreeg, weer een makkelijke avond tegemoet te gaan. Dean Huiberts kopte na vijf minuten op aangeven van Jordy Tutuarima de 1-0 binnen.

Maar lang genieten, was er niet bij want nog geen tien minuten later maakte Thomas Beelen een eigen goal, een fraai maar onbedoeld lobje over eigen doelman Jasper Schendelaar heen. Den Bosch kreeg vertrouwen, drong aan en kreeg veel kansen.

Zwolle leek kwetsbaar en dat het niet nog een goal incasseerde was een klein wonder. FC Den Bosch scoorde niet en dan doet de tegenstander het vaak wel. Pas vijf minuten voor tijd kwam PEC weer op voorsprong door een schuiver van Thomas van den Belt.

FC Eindhoven verliest punten

Minstens zo belangrijk als de winst voor PEC was het puntenverlies van FC Eindhoven op bezoek bij NAC. Daar ging het al na vier minuten mis, toen Odysseus Velanas de thuisploeg op 1-0 bracht. Ozan Kökcü, oudere broer van Feyenoorder Orkun Kökcü, bracht Eindhoven voor rust nog op 1-1, maar in de tweede kon het niet doordrukken. Sterker nog, NAC had meer de bal en was gevaarlijker.