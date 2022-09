Murray even de oude, maar Berrettini is te sterk in derde ronde US Open

Een enorme schok is het niet, maar Andy Murray is uitgeschakeld op de US Open, het grandslamtoernooi dat hij tien jaar geleden won. De Italiaan Matteo Berrettini was in vier sets te sterk en plaatst zich voor de vierde ronde in New York: 6-4, 6-4, 6-7 (1) en 6-3.

Murray (ATP-51), lang geplaagd door blessureleed en niet meer zo soepel als hij ooit was, kwam in 2016 voor het laatst verder dan de tweede ronde op de US Open. Tegen Berrettini (ATP-13) liet hij staaltjes uit zijn glorietijd zien, maar creëerde hij tot set vier maar twee breekkansen.

De Schot dwong nog een set af door in de derde liefst acht breekkansen van Berrettini weg te werken en de tie-break te winnen door zeven punten op rij te maken. Ook in de vierde set brak Murray de Italiaan direct. Het bleek een stuiptrekking, want zijn eigen servicegame werd direct erna op love ingeleverd.