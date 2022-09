Basketballers beginnen EK met ruime nederlaag tegen sterk Servië

De Nederlandse basketballers hebben hun eerste duel op het EK in Tsjechië verloren. In Praag was het ijzersterke Servië Oranje met 100-76 de baas.

Servië is mede dankzij de aanwezigheid van NBA-MVP Nikola Jokic een van de favorieten voor de eindzege. Oranje is het laagst geklasseerde land van het toernooi. Toch kon de ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia lange tijd uitstekend mee.