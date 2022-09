Reus bezorgt Borussia Dortmund de zege tegen Hoffenheim: 1-0

Borussia Dortmund heeft, in ieder geval voor even, de koppositie ingenomen in de Bundesliga. Thuis tegen Hoffenheim bleek een goal van Marco Reus voldoende voor de overwinning: 1-0.

Beide ploegen stonden na vier duels op negen punten, zodat de bijna 80.000 toeschouwers er even voor gingen zitten.

Dortmund, zonder onder anderen Raphaël Guerreiro (ziek), Donyell Malen, Karim Adeyemi (blessures) en Mo Dahoud (schouderoperatie), kwam na ruim een kwartier op voorsprong. Reus kreeg via Julian Brandt de bal voor zijn voeten en rondde van dichtbij af.

De thuisploeg kreeg kansen op meer, maar Anthony Modeste en Jamie Bynoe-Gittens, die later zou uitvallen met een schouderkwetsuur, faalden in de afwerking.