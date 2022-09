Utrecht in verhit duel langs Fortuna dankzij hattrick Douvikas

FC Utrecht heeft zijn eerste zege van het eredivisieseizoen binnen. Na twee gelijke spelen en twee nederlagen in de eerste vier wedstrijden van dit seizoen was het vrijdagavond in Sittard eindelijk raak voor de ploeg van trainer Henk Fraser, 3-4. Voor Fortuna betekende het de vijfde nederlaag in vijf wedstrijden.

Het duel kabbelde al 20 minuten voort, toen Moussa Sylla de eerste kans vergooide voor Utrecht. Hij kon drie man bedienen, maar joeg de bal over. George Cox kopte later een bal van Othmane Boussaid van de lijn en Jens Toornstra trapte mis. Aanvoerder Mats Seuntjens waagde als enige Fortunees een poging in de eerste 45 minuten.

Burak Yilmaz en Tijjani Noslin deden dat vlak na rust ook, maar zonder succes. Het duel werd daarna even stilgelegd toen er uit het vak met FC Utrecht-fans vuurwerk op het veld werd gegooid. Daarbij werd wisselspeler Anastasios Douvikas, die bezig was aan zijn warming-up, bijna geraakt.