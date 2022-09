Burgemeester Halsema wil geldautomaten uit Amsterdam weren na reeks plofkraken

Burgemeester Halsema van Amsterdam wil de bevoegdheid om geldautomaten op risicovolle plekken in de stad te weren. Dat heeft ze gezegd in een tv-programma van de lokale tv-zender AT5. Aanleiding zijn meerdere plofkraken die de afgelopen zomerperiode in de stad plaatsvonden. "Het is ernstig, ik maak mij daar zorgen over."

Tussen juli en augustus vonden er tien explosies en plofkraken plaats in Amsterdam. Er raakte niemand gewond, maar door de knallen werden meerdere deuren, ramen en geldautomaten opgeblazen. Panden werden door de knallen flink beschadigd, meldt NH Nieuws.

Volstrekt zinloos geweld

Het was het afgelopen jaar juist weer wat stiller rond plofkraken op geldautomaten, constateerde ook Halsema in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester.

"Maar nu is het plotseling terug. Het is ernstig, ik maak mij daar zorgen over. Het is allang bekend dat het nauwelijks buit oplevert. Het is een vorm van geweld die volstrekt zinloos is, maar voor de bewoners die eromheen wonen wel heel onprettig is."

Volgens Halsema is de gemeente al een tijdje bezig om de geldautomaten uit de gevels te verwijderen. Wettelijk gezien mag een gemeente dit niet zomaar doen. Op dit moment kan de gemeente banken ook niet dwingen geldautomaten te verwijderen, maar de burgemeester wil die bevoegdheid wel.

Niet banken, maar daders schuldig

"Nu moeten bewoners het zelf gaan aankaarten om het weg te krijgen. Tot ik de bevoegdheid heb, houd je plekken die risicovol zijn. Daar zijn de bewoners zich ook goed van bewust", zegt Halsema.

De stad voert hierover op ambtelijk niveau gesprekken met het kabinet. "Het vraagt om een wetswijziging", aldus Halsema. "Deze zomer is voor ons reden om het opnieuw aan te kaarten bij het kabinet."

Halsema is van mening dat banken ook een verantwoordelijkheid hebben. "We hebben de afgelopen jaren daarover ook met de bekende Nederlandse banken gesprekken gevoerd. De gevelautomaten zijn ook minder geworden", zegt ze. "Maar er ligt een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de risico's voor de omgeving." Ze benadrukt dat de banken niet schuldig zijn, maar de daders.