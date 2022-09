Jonker begint met zuinige zege tegen Schotland aan klus bij Oranjevrouwen

De eerste interland onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker is voor de Oranjevrouwen qua resultaat goed verlopen. In Zwolle werd de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland in de slotfase beslist door debutante Fenna Kalma: 2-1. Dinsdag staat in Utrecht het cruciale WK-kwalificatieduel met IJsland op het programma. Jonker werd recentelijk aangesteld als opvolger van Mark Parsons, die moest vertrekken na het teleurstellend verlopen EK. Nederland kon toen niet overtuigen, haalde nog wel de kwartfinale, maar daarin bleek Frankrijk te sterk (1-0). Alleen maar lof De Amsterdammer kreeg na zijn aanstelling alleen maar lof toegezwaaid vanuit de spelersgroep. Er zou volgens aanvoerder Sherida Spitse harder gewerkt worden dan onder Parsons, een venijnige uithaal richting de Engelsman. Tegen Schotland zetten de Oranjevrouwen in de beginfase zoals verwacht de toon. Het overwicht werd door Vivianne Miedema al na tien minuten in de score uitgedrukt. De spits was het eindstation na een fraaie aanval over meerdere schijven.

Nederland viert de goal van Vivianne Miedema - Pro Shots

De snelle 1-1 gelijkmaker, van de voet van Claire Emslie na een inschattingsfout van Dominique Janssen, was een flinke streep door de rekening voor Jonker en zijn ploeg. Toch kregen de Oranjevrouwen in het vervolg van de eerste helft voldoende mogelijkheden om weer op voorsprong te komen. Daniëlle van de Donk en Miedema lieten na om de 2-1 op het bord te zetten. Reddingen Ook na de pauze ging Nederland op jacht naar een doelpunt, maar een schot van Spitse en een poging van Miedema werden gekeerd door de Schotse keepster Lee Alexander. Jonker wisselde na ruim een uur liefst zes keer en gunde Fenna Kalma, deze week uitgeroepen tot speelster van het afgelopen eredivisiejaar, haar debuut in het nationale elftal.

De basiself van Oranje - ANP

Kalma zag Victoria Pelova de paal treffen en sloeg even later zelf toe uit de kluts. Daardoor eindigde de eerste interland onder Jonker toch nog met een lach. "Ik ben heel blij" reageerde Jonker na afloop. "We hebben gewonnen en een geweldige eerste goal gemaakt. Wat nog belangrijker is, we hebben bij vlagen laten zien wat ik wil zien. Aanvallend voetbal met heel veel energie, lef en vertrouwen." Kansen verzilveren Dat het maar bij twee treffers bleef, daar was Jonker niet helemaal tevreden over. "Je moet je kansen wel verzilveren. Dat is een belangrijk punt, ook dinsdag. Als het hier 5-1 of 6-1 wordt, dan is dat helemaal niet gek. Maar dat wordt het niet en dat ligt aan onszelf." Aanvoerder Spitse benadrukte nog maar eens de in haar ogen verfrissende aanpak van Jonker. "Er waait weer een frisse wind. We werken met z'n allen veel harder. Jonker zegt rake dingen." Bekijk hieronder de volledige reacties van Jonker en Spitse.