Klaver en Visser naast Diamond League-podium, Duplantis wint eens niet

Lieke Klaver en Nadine Visser hebben geen onvergetelijke indruk achtergelaten bij de Diamond League-wedstrijden in Brussel. Klaver eindigde op de 400 meter als zesde, Visser finishte op de 100 meter horden als achtste. Na wat vertraging wegens gehannes met het startpistool vertrok Klaver aanvankelijk goed uit het startblok. Maar met nog 200 meter te gaan, begon de motor te haperen. De laatste honderd meter was overleven. Met 50.87 bleef Klaver uiteindelijk ver verwijderd van haar persoonlijk record en beste seizoenstijd van 50.18. Tegen het geweld van de Domenicaanse Fiordaliza Cofil, die met 49.80 een pr rende, was niet op te boksen. Leuk voor het Belgische thuispubliek was nog het persoonlijk record van hun landgenote Cynthia Bolingo. Ze snelde naar 50.19. Visser en Dobber in achterhoede Nadine Visser had weinig in te brengen in het sterke deelnemersveld op de 100 meter horden. Met 12.88 kwam Visser niet in de buurt van de toptijd van 12.27 gelopen door winnares Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico. Ze versloeg onder meer de Amerikaanse wereldrecordhoudster Kendra Harrison. Op de 400 meter liep Jochem Dobber naar een tijd van 46.46 en kon zich met die tijd niet meten met onder meer de drie Belgische Borlée-broertjes, die een thuiswedstrijd liepen in Brussel. Kevin Borlée won met 45.72.

Armand Duplantis - AFP

Het opvallendste resultaat van de avond kwam uit het polsstokhoogspringen. Want de Zweedse hoogvlieger Armand Duplantis werd verslagen. De wereldrecordhouder (6.21 meter) en olympisch kampioen kwam maar niet over een hoogte van 5.91 meter. Tot drie keer toe ging de lat eraf. In goede doen zweeft Duplantis fluitend over een lat die op zes meter hoogte ligt. Tot verbazing van Duplantis zelf lukte het niet. Ernest John Obiena uit de Filipijnen ging er met de winst vandoor, hij ging als enige wel over 5.91 meter. Nederlander Rutger Koppelaar eindigde als vierde (5.71 meter), nadat hij drie keer fout was gesprongen op 4.81. Wellicht dat Duplantis met zijn hoofd al bij zijn nieuwste uitdaging zat: een sprintduel met de Jamaicaanse sprintkoningin Shelly-Ann Fraser-Pryce. Een dag voor de Diamond League-wedstrijden daagden de twee topatleten elkaar uit. "Volgend jaar in Brussel: ik tegen Shelly-Ann", zei Duplantis.