Gevluchte president Rajapaksa terug in Sri Lanka

De gevluchte voormalige president Gotabaya Rajapaksa is teruggekeerd in Sri Lanka. Parlementsleden van zijn partij verwelkomden hem op op de luchthaven van Colombo.

Hij vertrok daarna in een zwaar bewaakt colonne. Volgens Sri Lankaanse media heeft de regering een huis voor hem gevonden in het centrum van de hoofdstad. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zei tegen de BBC dat hij beveiligd zal worden, omdat hij president is geweest.

Rajapaksa acht de situatie nu blijkbaar veilig genoeg om terug te keren. Van de Sri Lankaanse justitie heeft hij niets te vrezen, er ligt geen aanhoudingsbevel tegen hem. In het verleden zijn wel onderzoeken tegen hem begonnen, maar die waren al opgeschort.

Ambtswoning bestormd

Rajapaksa sloeg op 13 juli op de vlucht, nadat duizenden mensen zijn ambtswoning en andere regeringsgebouwen hadden bestormd en zijn aftreden hadden geëist. Ze hielden hem en zijn regering verantwoordelijk voor de diepe economische en politieke crisis in hun land.

Vier dagen later vertrokken hij en zijn vrouw 's nachts met een militair vliegtuig naar de Maldiven. Een dag later reisden ze door naar Singapore. Van daaruit diende hij per brief zijn ontslag in. Uiteindelijk belandde het stel in Thailand.