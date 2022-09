Trump bewaarde geheime documenten tussen kleding en krantenknipsels

Er is meer bekendgemaakt over de Amerikaanse overheidsdocumenten die begin vorige maand werden gevonden in de villa van voormalig president Trump in Florida. Het ministerie van Justitie heeft een lijst gepubliceerd waarin te zien is dat zeer geheime documenten bewaard werden in dozen met kleding, krantenknipsels en tijdschriften.

Tot nu toe was nog niet duidelijk wat er tijdens de huiszoeking van de villa in Mar-a-Lago was gevonden. Uit de gepubliceerde lijst blijkt nu dat het om 33 dozen en containers met overheidsdocumenten gaat. In die dozen zaten uiterst geheime documenten en meerdere lege mappen waarop stond dat de inhoud ervan (top)geheim was.

Verder zijn er meer dan 10.000 overheidsdocumenten gevonden die niet geheim waren. Wat er in de documenten staat wordt niet beschreven, maar wel hoeveel het er zijn en hoe ze werden bewaard.

Uiterst geheim

In de openbaar gemaakte inventaris staat ook hoe geheim de gevonden documenten waren. Het gaat om 18 documenten die 'uiterst geheim' zijn, 54 documenten die het label 'geheim' hebben en 31 vertrouwelijke stukken. In de uiterst geheime documenten staan de grootste staatsgeheimen van de VS.

48 mappen waarop stond dat de inhoud (top)geheim was, zijn leeg teruggevonden. 42 andere mappen moesten die zijn gevonden hadden eigenlijk direct na het lezen terug gemoeten naar de secretaris van de presidentiële staf of een militaire assistent, maar dat is dus niet gebeurd, blijkt uit de lijst. Het gaat in dit geval om documenten die een president voor een briefing krijgt, maar waarvoor een personeelslid van het Witte Huis de verantwoordelijkheid draagt.

Mappen met (top)geheime inhoud die leeg teruggevonden werden, zijn speciaal bedoeld om de informatie die erin zit te verhullen. Ze worden vaak opnieuw gebruikt voor andere documenten, zeggen bronnen die bekend zijn met de gang van zaken omtrent geheime documenten tegen CNN. De inlichtingendiensten zijn daarom bang dat het lastig wordt om te achterhalen of er documenten in de mappen zaten, en zo ja, welke.

Daarnaast kan de inhoud ook in een andere doos zijn beland. Het Nationaal Archief van de VS, dat begin dit jaar al vijftien dozen met meegenomen dossiers terugkreeg, zei dat de documenten in sommige gevallen vermengd waren met andere spullen of 'onverpakt'.

Strafrechtelijk onderzoek

Het ministerie van Justitie is vanwege de vondst van de documenten een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen Trump. Zijn villa is geen veilige ruimte voor gevoelige staatsgeheimen en daarmee heeft hij mogelijk de wet overtreden. Daarnaast zou Trump geprobeerd hebben om het onderzoek te dwarsbomen.

De inlichtingendiensten proberen nu in kaart te brengen of er schade is veroorzaakt door de manier waarop Trump de documenten bewaarde. Persbureau AP heeft de advocaten van Trump om commentaar gevraagd, maar die hebben daar tot nu toe niet op gereageerd.

Na de inval in Trumps huis waren veel Republikeinen woedend. Ook partijgenoten en politici die de laatste tijd voorzichtig afstand namen van zijn vorm van politiek bedrijven, namen het voor hem op. Trump zelf blijft spreken van een heksenjacht en een politieke aanval door de Democraten.