Justitie VS maakt meer details bekend over geheime documenten Trump

Er is meer bekendgemaakt over de Amerikaanse overheidsdocumenten die begin vorige maand werden gevonden in de villa van voormalig president Trump in Florida. Het ministerie van Justitie heeft een lijst gepubliceerd waarin te zien is dat zeer geheime documenten bewaard werden in dozen met kleding, krantenknipsels en tijdschriften.

Tot nu toe was nog niet duidelijk wat er tijdens de huiszoeking in het buitenverblijf Mar-a-Lago was gevonden. Uit de gepubliceerde lijst blijkt nu dat het om 33 dozen en containers met overheidsdocumenten gaat. In die dozen zaten uiterst geheime documenten en meerdere lege mappen waarop stond dat de inhoud ervan (top)geheim was.

Verder zijn er meer dan 10.000 overheidsdocumenten gevonden die niet geheim waren. Wat er in de documenten staat wordt niet beschreven, maar wel hoeveel het er zijn en hoe ze werden bewaard.