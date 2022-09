Jabeur slaat Rogers van zich af en plaatst zich achtste finales US Open

Ons Jabeur behoort op gras tot de beste tennissters ter wereld en ook op hardcourt is de Tunesische gevaarlijk. De verliezend finalist van Wimbledon zit bij de laatste zestien op de US Open na een 4-6, 6-4, 6-3 overwinning op Shelby Rogers. In haar derde duel met Rogers (drie zeges) kreeg Jabeur het niet cadeau.

De taaie Amerikaanse, die in de eerste ronde van Arantxa Rus won, was Jabeur in de eerste set vaak de baas in de vele, lange rally's. Jabeur vocht zich terug en benutte een set later de enige breekkans op 4-4. Daarna krikte ze haar niveau op en trok de setstand gelijk.

Met veel forehandwinners snelde ze in de beslissende set naar 5-1. Rogers stribbelde nog tegen, werkte vijf matchpoints weg, maar het zesde matchpoint van Jabeur was wel raak. De Tunesische treft in de volgende ronde de Russische nummer 18 van de wereld Veronika Koedermetova.

Later op de dag in New York staat er een Amerikaans onderonsje tussen Madison Keys en Coco Gauff op het programma. En om 01.00 uur Nederlandse tijd speelt Serena Williams haar partij in de derde rond tegen Ajla Tomljanovic.