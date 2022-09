'Na kortsluiting Flevoland ging er van alles mis'

Enorme schade aan het spoor, het treinverkeer stilgelegd, afgesloten wegen, rokende hoogspanningslijnen en dan is er ook nog schade bij particulieren: verontrustende taferelen in Flevoland vandaag. De gevolgen van deze grote stroomstoring zijn uniek en zoiets zou door alle beveiligingssystemen bijna niet moeten kunnen, zegt Han Slootweg, hoogleraar electrical engineering aan de TU Eindhoven. Alles in hoogspanningsstations waar stroom doorheen gaat is goed geïsoleerd. Hoogspanningslijnen en andere elektrische componenten zijn geïsoleerd met kunststof en porselein. Toch kan het voorkomen dat een onderdeel dat onder spanning staat, in contact komt met de aarde. Dan ontstaat er een kortsluiting.

Hele weekend geen treinen Er rijden het hele weekend geen treinen op het traject tussen Lelystad en Dronten. Een hoogspanningskabel heeft een bovenleiding geraakt ter hoogte van Swifterbant, waardoor de bovenleiding, grondkabels en een belangrijk verdeelstation beschadigd zijn. Aannemers op de locatie proberen nu in kaart te brengen of er nog meer kapot is gegaan, om alles daarna zo snel mogelijk te repareren. "Het herstel duurt naar verwachting lang. Er is nog geen prognose van de reparatietijd", schrijft ProRail op de website.

Bij een kortsluiting kan de stroomsterkte oplopen tot wel vijf tot tien keer de normale waarde, legt Slootweg uit, en de warmte in de kabels kan dan van minder dan 100 graden tot een veelvoud daarvan gaan. "En dan beginnen ze te roken. Dat is wat we vandaag in Flevoland hebben gezien." Alleen zou dat helemaal niet mogen gebeuren. "Er wordt voortdurend aan het stroomnet gewerkt en 99 van de 100 keer gaat het goed", zegt Slootweg. "Er komt ook wel vaker kortsluiting voor, maar net als thuis de aardlekschakelaar alles uitschakelt bij kortsluiting, gebeurt dat op grotere schaal ook in zo'n hoogspanningsstation, en dat gaat binnen tienden van seconden." Dat lijkt deze keer niet te zijn gebeurd, en een tweede back-upsysteem dat vervolgens onmiddellijk in actie had moeten komen, liet het ook afweten. En dat is wel uitzonderlijk, volgens de specialist van de TU/e. Op een video is te zien dat de draden snel heet worden en doorzakken:

Flevoland is getroffen door een grote stroomstoring. Bij een verdeelstation in Dronten is brand uitgebroken. - NOS

Op hoogspanningsnet.com, een website van geïnteresseerden in het stroomnet, wordt eveneens geconstateerd dat een vermogensschakelaar die binnen 0,040 seconden had moeten ingrijpen, waarschijnlijk niet heeft gewerkt. Mogelijk is de kortsluiting zelfs helemaal niet opgemerkt door het beveiligingssysteem. Er wordt op de stroomsite gespeculeerd over een probleem op dezelfde hoogspanningslijn vorig jaar, toen een valwind vier elektriciteitsmasten omver blies. Bij het aansluiten van een tijdelijke noodlijn zou iets gebeurd kunnen zijn met de instellingen, maar het is maar de vraag of dat er echt iets mee te maken heeft. Slootweg benadrukt dat het nog te vroeg is om er iets over te zeggen. "Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dit zo mis heeft kunnen gaan."