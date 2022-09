Twee vrouwen en twee kinderen omgekomen bij ongeluk Oud Gastel

De bestuurder van een andere auto is opgepakt. In die wagen, met Duits kenteken, zaten drie jongemannen: de twee anderen zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Er waren veel hulpdiensten op de plaats van het ongeval aanwezig:

Bij een aanrijding in Oud Gastel (Noord-Brabant) zijn vier mensen verongelukt. De slachtoffers zijn twee vrouwen en twee kinderen, die met nog een ander kind samen in één auto zaten. Dat kind ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis.

Bij een verkeersongeluk in Oud Gastel (Noord-Brabant) zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Volgens de politie zijn er twee auto's bij het ongeluk betrokken en is een van de bestuurders opgepakt. - NOS

Het is nog niet duidelijk waarom een van de chauffeurs is opgepakt of wat er is gebeurd. Het ongeluk gebeurde bij stoplichten op de Blauwhekken, een 50 kilometerweg tussen Roosendaal en Oud Gastel.

De weg is afgesloten en blijft de komende uren vanwege onderzoek dicht. Ook de afritten van de A17 in de nabije omgeving blijven afgesloten.