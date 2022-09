Doden en gewonden bij verkeersongeluk in Oud Gastel

Bij een verkeersongeluk in Oud Gastel (Noord-Brabant) zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Volgens de politie zijn er twee auto's bij het ongeluk betrokken en is een van de bestuurders opgepakt.

In de auto van de aangehouden chauffeur zaten in totaal drie personen. In de andere auto viel een onbekend aantal slachtoffers. In die auto zaten vijf mensen. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

Het is nog niet duidelijk waarom een van de chauffeurs is opgepakt of wat er is gebeurd. Het ongeluk gebeurde op een 50 kilometerweg tussen Roosendaal en Oud Gastel.