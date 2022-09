Gasverbinding Duitsland met Rusland blijft dicht, onduidelijk hoe veel langer

De gaspijpleiding Nord Stream 1 gaat anders dan aangekondigd morgen niet weer open. Het Russische staatsbedrijf Gazprom zegt dat er olie lekt bij een compressorstation in Rusland. Hoelang de reparatie gaat duren, is niet bekend.

Volgens Gazprom is de lekkage bij een gezamenlijke inspectie met het Duitse bedrijf Siemens Energy aan het licht gekomen. Door de lekkage zou het goed functioneren van het pompstation niet zijn gegarandeerd.

De pijplijn tussen Rusland en Duitsland ging woensdag dicht voor onderhoud. Dat zou drie dagen duren, morgen zou de verbinding weer in gebruik worden genomen. De levering zou dan net als voor woensdag 20 procent bedragen van de maximale capaciteit.

De Duitse autoriteiten vroegen zich af of dat onderhoud wel nodig is. Technisch gezien is er volgens de toezichthouder geen reden voor. Maar Gazprom kan volgens de contracten de levering alleen helemaal stopzetten als er noodzakelijk onderhoud wordt gepleegd.