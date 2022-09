Haarlem wil geen vleesreclames meer in de openbare ruimte

De gemeente Haarlem gaat reclames voor vlees in de openbare ruimte verbieden vanwege de impact van het product op het klimaat. Dat bevestigt GroenLinks-raadslid Ziggy Klazes na berichtgeving van dagblad Trouw.

Vanaf 2024 zullen er naar verwachting geen reclames voor vleesproducten meer te zien zijn. Om welke reclames het precies gaat, en of het verbod bijvoorbeeld ook gevolgen heeft voor reclames voor biologisch vlees, is onduidelijk.

Haarlem is zover bekend de eerste stad ter wereld die deze beslissing heeft genomen.

Stap verder dan andere steden

Het verbod is een gevolg van een motie van GroenLinks, die eind 2021 al werd aangenomen in de gemeenteraad. Waar Amsterdam, Leiden en Den Haag al hebben besloten om reclames voor vliegreizen, benzineauto's en de fossiele industrie te weren, stelde GroenLinks-raadslid Klazes in de motie voor hier ook nog vleesreclames aan toe te voegen.

In augustus verscheen een zogenoemde 'afdoening' van de motie in de raadsnotulen, waardoor de motie aandacht kreeg. "Vandaar nu de belangstelling voor het verbod. Het college heeft eigenlijk in augustus gezegd: we gaan hiermee aan de slag. En dat vind ik super, want het is heel belangrijk dat dit gebeurt", zegt Klazes.

"Eerder hebben we als gemeente Haarlem via een motie de klimaatcrisis uitgeroepen, en toen dacht ik: naast bijvoorbeeld vliegreizen vind ik de veehouderij en bio-industrie net zo schadelijk. Laten we dat in een keer meenemen."

Abri's zonder vleesreclame

De gemeente heeft afgelopen maanden met de drie reclame-exploitanten van bushokjes, zuilen en schermen in de openbare ruimte gesproken en afgesproken dat wanneer hun huidige contracten aflopen, reclames voor producten uit de bio-industrie niet langer zullen worden toegestaan. Het gaat hierbij om 2024, 2025 en 2031.

Welke reclames precies niet meer te zien zijn, blijft dus nog onduidelijk. Over een jaar wordt de motie in nieuwe contracten met reclame-exploitanten verwerkt.

Volgens Klazes staat niets het verbod meer in de weg, maar hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring plaatst daar in Trouw kanttekeningen bij. Volgens hem kan je het verbod zien als een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

"Tegelijkertijd zijn sommige inbreuken wel toegestaan", zegt hij tegen de krant. Als supermarktketens Ahold of Jumbo de gemeente Haarlem zouden aanklagen, zou dat volgens hem een interessante rechtszaak opleveren.