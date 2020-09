'Hulptrajecten Jeugdzorg bij vechtscheiding nauwelijks effectief'

Gezinnen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding hebben nauwelijks baat bij hulptrajecten van de Jeugdzorg. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Radio-1 programma Reporter Radio. Hulptrajecten bij complexe scheidingen kosten bovendien duizenden euro's per gezin.

Hulpverlening moet ertoe leiden dat een scheiding met minder ruzie gepaard gaat, maar in de praktijk ontstaat er juist veel frustratie. Ouders krijgen te maken met een grote hoeveelheid hulpaanbieders, waardoor het vertrouwen in professionals afneemt. "Ze moeten steeds maar weer hun verhaal doen", zegt verslaggever Klaas den Tek van Reporter Radio.

"Het is voor ouders moeilijk om door de bomen het bos te zien. Gezinnen gaan van de ene hulpverlener naar de andere", zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut tegen het radioprogramma. "Ik denk dat er onvoldoende aandacht is voor het volledige proces. Er zou sneller vastgesteld moeten worden of een interventie wel werkt."

Deze interventies moeten ervoor zorgen dat de schadelijke gevolgen van dit soort scheidingen afneemt. Zo moet bijvoorbeeld de communicatie weer op gang komen tussen de ouders en moet de omgangsregeling beter worden nageleefd.

Tientallen soorten interventies

Ouders zijn afhankelijk van het type hulpverlening dat door hun gemeente wordt 'ingekocht'. Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de gemeenten daar verantwoordelijk voor. Er wordt dus ook hulp ingekocht en aangeboden, waarvan de effectiviteit niet is aangetoond.

Inmiddels zijn er 26 verschillende soorten 'interventies', gericht op ouders en gezinnen. Volgens verslaggever Klaas den Tek zeggen critici ook dat het groeiend aantal interventies een verdienmodel is. Ron Scholte, hoogleraar Effectiviteit van Professionalisering van de Jeugdzorg vindt dat gemeenten daar beter op moeten letten. "Ik denk dat we kritischer moeten zijn op de markt van interventies die er nu is. Het is toch gemeenschapsgeld."