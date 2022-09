Oververmoeide piloten Qatar Airways slaan alarm om veiligheid

Oververmoeide piloten die vechten tegen de slaap, de controle in de cockpit verliezen en bang zijn om er melding van te maken. Piloten van Qatar Airways hebben er regelmatig mee te maken, zeggen ze tegen de NOS. "Niemand vraagt zich af of, maar alleen wanneer er een groot incident zal plaatsvinden", zegt een van de piloten. "Dat het tot nu toe nog niet is gebeurd, is vooral te danken aan de goede kwaliteit van de toestellen die veel risico's wegnemen."

Qatar Airways zegt in een reactie maatregelen te hebben genomen en te blijven nemen om vermoeidheid onder de bemanning aan te pakken en zo het hoge veiligheidsniveau te waarborgen.

De Europese pilotenbond ECA en piloten betwisten dat. ECA krijgt al jaren klachten van Europese piloten die er vliegen en is bezorgd. Persbureau Reuters schreef eerder ook al over de vermoeidheidsproblemen bij de luchtvaartmaatschappij.

De Europese Unie en Qatar zijn vorig jaar oktober een luchtvaartverdrag overeengekomen, waardoor Qatar Airways steeds meer landingsrechten in Europa krijgt.

Volgens ECA-voorzitter Otjan de Bruijn ziet de EU niet streng genoeg toe op de luchtvaartmaatschappij. "Blijkbaar spelen economische belangen hier een grotere rol dan veiligheid." Ook De Bruijn vreest dat het een kwestie van tijd is tot de vermoeidheid bij de piloten tot een groot ongeluk leidt.

Slapen in de cockpit

De NOS keek maandenlang mee in besloten chatgroepen waar tientallen piloten van Qatar Airways klagen over de werkomstandigheden. Vlieglimieten worden opgerekt tot het uiterste en vermoeidheidsklachten die daar het gevolg van zijn worden genegeerd, zo klinkt het. De NOS sprak uitgebreid met vijf piloten. Uit veiligheidsoverwegingen worden ze in dit artikel anoniem opgevoerd.

Allemaal zeggen ze meerdere keren in de cockpit in slaap te zijn gevallen. "Het is geen diepe slaap, maar je valt steeds even 10 seconden weg. Het voelt alsof je dronken bent", omschrijft een van de piloten het. "Je reageert traag, bent snel afgeleid en verliest je situatiebewustzijn." Zo vergat hij een keer dat hij het vliegtuig moest landen. "Ik dacht dat mijn collega op dat moment het vliegtuig bestuurde. Hij moest me eraan herinneren dat dat mijn taak was."

Hoog salaris

Hij heeft inmiddels ontslag genomen en dient zijn opzegtermijn uit. "Het was een moeilijke beslissing, maar ik heb het gevoel dat ik niet meer veilig kan vliegen bij Qatar Airways. Als piloot heb je elke dag de controle over honderden mensenlevens. Als je dan even niet oplet en een verkeerde beslissing neemt, kan dat ineens grote gevolgen hebben."

Andere piloten herkennen de verhalen en hebben soortgelijke ervaringen. Ze vrezen dat het alleen maar drukker wordt met het wereldkampioenschap voetbal in november en december. Toch zeggen de meeste piloten die de NOS heeft gesproken bij de maatschappij te blijven vliegen vanwege het hoge salaris en de baanzekerheid.