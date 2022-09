Pedersen oppermachtig in massasprint in Vuelta, Van Poppel vijfde

Mads Pedersen heeft de dertiende etappe in de Vuelta op zijn naam geschreven. De Deen van Trek-Segafredo was na ruim 168 kilometer veruit de snelste in de sprint heuvelop.

Nadat Van den Berg zijn vlucht had gestaakt, probeerden Okamika en Bou het nog heel even, maar ook zij werden ingerekend. Vervolgens namen de sprintersploegen het voortouw.

Van Poppel, die in de elfde etappe achter Kaden Groves als tweede over de meet kwam, zat in de straten van Montilla in de voorste linie, maar groene truidrager Pedersen bleek oppermachtig.

In die finale ging Pascal Ackermann heel vroeg aan. Pedersen zat netjes in zijn wiel, ging erop en erover en won uiteindelijk met vele lengtes verschil. Coquard kwam van ver en werd nog tweede. Van Poppel eindigde als vijfde.

De nummer vijf in het algemeen klassement, Juan Ayuso, testte positief op corona, maar stond opvallend genoeg toch aan de start. Volgens zijn teamarts zou er "weinig kans op besmetting" zijn. Remco Evenepoel blijft leider.