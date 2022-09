Mysterieuze gevallen van longontsteking in Argentijnse privékliniek

Gezondheidsautoriteiten in Argentinië doen onderzoek naar meerdere gevallen van longontsteking. Een patiënt en twee medewerkers van een kliniek in de noordelijke stad San Miguel de Tucumán zijn aan de gevolgen overleden, zes medewerkers werden ernstig ziek of hebben bijkomende klachten als koorts, buikpijn en moeite met ademhalen.

De klachten worden met zekerheid niet veroorzaakt door corona, griep of het hantavirus. Wat dan wel de oorzaak is, wordt in een laboratorium onderzocht.

Een 70-jarige vrouw die in de kliniek geopereerd zou worden, wordt vooralsnog als de bron van de besmetting beschouwd. Volgens het Argentijnse ministerie van Gezondheid behoorde zij en de andere getroffen personen tot een risicogroep: ze rookten of hadden ademhalingsklachten, diabetes, overgewicht of een hoge bloeddruk.

Naasten van de vrouw en de andere getroffenen zijn niet besmet geraakt. In alle gevallen kregen de patiënten de symptomen tussen 18 en 26 augustus. Daarna zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld.