Waar komt nieuw stikstofonderzoek ineens vandaan?

Nieuw internationaal onderzoek laat zien dat beschermde natuur stikstofgevoeliger is dan tot nu toe bekend was. Dat heeft gevolgen voor de Nederlandse stikstofnormen. Het leidt tot sceptische reacties bij boeren, want waar komt dat nieuwe internationale onderzoek ineens vandaan? En is het toeval dat het publiek wordt, net nadat de boeren van het kabinet hebben gehoord dat er wordt gezocht naar een andere meetmethode?

In juni 2020 en oktober 2021 kwamen de wetenschappers die het schreven bij elkaar om te praten over onderzoek over dit onderwerp dat tussen 2010 en 2021 is gedaan. Uit die onderzoeken kwam naar voren dat in 40 procent van de natuursoorten sneller schade ontstaat dan werd aangenomen.

De vorige keer dat het rapport uitkwam was in 2011. Op dat rapport zijn de stikstofnormen die nu in Nederland gelden grotendeels gebaseerd.

Om met die laatste vraag te beginnen: ja, het is toeval. Het rapport verschijnt ongeveer eens in de tien jaar. Je zou het kunnen vergelijken met het IPCC-rapport over klimaatverandering. Daarin wordt alle wetenschappelijke kennis van de afgelopen jaren bij elkaar geveegd om een overzicht te bieden van de staat van het klimaat. Dat is ook zo met dit rapport over stikstofgevoeligheid van natuur.

"Dat is wel heel duur," zegt Bobbink. Op afgelegen plekken waar weinig stikstofneerslag is, worden kleine stukjes natuur bewerkt met stikstof. "Dat onderzoek moet je jaren volhouden om de effecten goed te kunnen bestuderen. Dat onderzoek werd bijvoorbeeld lang gedaan in Schotland, waar ze een installatie hebben die ammoniak verspreidt. Na een aantal jaren kun je dan vergelijken hoe natuur met veel stikstofneerslag ervoor staat ten opzichte van dezelfde natuur zonder extra stikstofneerslag."

De tweede methode is minder precies, maar ook veel minder duur: zogenoemde gradiëntstudies. Bobbink: "In Zwitserland heb je plekken waar twee kilo stikstof per jaar neervalt en plekken waar veertig kilo neervalt. Die plekken kun je met elkaar vergelijken en dan zie je bij welke hoeveelheid stikstof de natuur verslechtert."

Menskracht is in China vaak goedkoop, dus daar kunnen ze grote experimenten doen. Het is toonaangevend onderzoek, omdat daar ook grote stikstofproblemen zijn.

Er is alleen gekeken naar onderzoeken binnen Europa, al wordt dit soort onderzoek ook veel in Canada en de Verenigde Staten gedaan. Bobbink: "Dat is heel mooi onderzoek. Op sommige plekken in Canada is helemaal geen stikstofdepositie, dus daar kun je goed de verschillen zien. Maar we hebben dat in principe niet gebruikt, omdat de natuur daar anders is dan hier. We hebben wel gekeken of onze resultaten vergelijkbaar zijn met die uit Canada."

Verreweg de meeste experimenten met stikstofneerslag worden op dit moment in China gedaan, zegt Bobbink. "Menskracht is daar vaak goedkoop, dus daar kunnen ze grote experimenten doen. Het is toonaangevend onderzoek, omdat daar ook grote stikstofproblemen zijn." Alleen is ook dat onderzoek moeilijk te vergelijken, vanwege de totaal andere natuur.