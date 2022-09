Van Gulik keert niet terug als baancoach, Stöpler volgt hem op bij KNWU

"We zoeken intern naar een oplossing", liet hoofdcoach van de KNWU Jan van Veen in maart weten. Van Gulik was sinds het najaar van 2021 actief als keuzeheer.

Van Gulik staakte met zijn werkzaamheden nadat hij betrokken was geweest bij de val van Amy Pieters, op 23 december vorig jaar in Spanje.

Fulco van Gulik keert niet terug als bondscoach van de baanrenners. De KNWU laat weten dat er in Nick Stöpler een opvolger gevonden is.

Mehdi Kordi nam tijdelijk de taken over, maar nu is in Stöpler een opvolger aangesteld die de duurrenners naar de Olympische Spelen van 2024 moet loodsen. Van Veen: "Met Nick hebben we een coach die veel ervaring heeft op de baan. Ik ben er van overtuigd dat hij met zijn aanpak het team op weg naar Parijs de volgende stap kan laten zetten. Ik kijk met vertrouwen uit naar de samenwerking."

Stöpler: "De selectie zit nu in volle voorbereiding op de wereldkampioenschappen, het is dus voor mij een sprong in het diepe en gelijk in de hoogste versnelling." De wereldkampioenschappen zijn van 12 tot en met 16 oktober in Frankrijk.

"Als baanwielrenner was ik erg gericht op de details en strategie, dat spreekt mij enorm aan en is ook zeker een deel wat ik de renners kan bieden. Geen idee is te gek, alles mag onderzocht worden." Verder wil hij weer een team smeden op de ploegenachtervolging bij de vrouwen.

Ploegachtervolging

"Bij de duuronderdelen heb je ook te maken met sporters die bijvoorbeeld ook op de weg actief zijn. Je dient daarom rekening houden met de wegprogramma's, teams en contracten van renners. Combineren is goed mogelijk maar afstemming is daarin erg belangrijk. Bijvoorbeeld op de vrouwen ploegenachtervolging ligt braakliggend terrein. Het vrouwenwielrennen in Nederland is wereldtop. Ook op het gebied van talentontwikkeling en samenwerking met andere disciplines liggen kansen."