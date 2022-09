Vanavond op tv: Heeft Westen schuld aan ramp Pakistan? • Den Haag nog zonder bestuur • Binnen VVE's moeizaam verduurzamen

De rol van klimaatverandering bij overstromingen Pakistan heeft zwaar te lijden onder de enorme overstromingen. Tientallen miljoenen mensen zijn getroffen, meer dan duizend mensen vonden de dood. Een derde van het land staat onder water. En dat alles, zeggen de autoriteiten, is mede de schuld van het Westen. De Pakistaanse klimaatminister zegt dat de extreme weersomstandigheden zijn veroorzaakt door klimaatverandering waar vooral westerse landen aan hebben bijgedragen. In hoeverre klopt dat? Te gast is Maarten van Aalst, directeur van het klimaatcentrum van het Rode Kruis en coördinerend hoofdauteur van het IPCC-klimaatpanel.

Ellenlange formatie verlamt Den Haag Ruim vijf maanden na de verkiezingen van 16 maart heeft de derde stad van ons land nog steeds geen dagelijks bestuur. Vier informateurs kregen geen schot in de zaak. Sinds eind mei is oud-minister Piet-Hein Donner als gespreksleider ingeschakeld, en zitten vijf partijen met elkaar aan tafel. Maar nog steeds zonder resultaat. Belangrijke besluiten blijven liggen, en de onvrede bij de Hagenaars en Hagenezen neemt toe, ziet Nieuwsuur in de Hofstad.