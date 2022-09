Markus voorkomt vierde zege DSM met late aanval in Landgraaf

Riejanne Markus heeft de vierde etappe in de Simac Ladies Tour gewonnen. De renster van Jumbo-Visma kwam na 135 kilometer over glooiend terrein solo over de meet in Landgraaf.

Lorena Wiebes werd tweede en bleef leidster in het klassement.

Kirstie van Haaften ontsnapte vroeg uit het peloton en zag even later Julie Van de Velde en Anna Henderson aansluiten. De Belgische en de Britse reden weg bij Van Haaften, maar werden op 9 kilometer van de eindstreep teruggepakt door het peloton.