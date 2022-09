Grote stroomstoring in Flevoland door kabelbreuk, politie: 'ga niet de weg op'

Een flink deel van Flevoland is getroffen door een stroomstoring. Volgens de veiligheidsregio komt dit waarschijnlijk door een kabelbreuk. Vanwege de stroomstoring rijden er tussen Lelystad en Dronten geen treinen. De politie roept mensen op om in het oosten van Flevoland niet de weg op te gaan. Een woordvoerder zegt tegen Omroep Flevoland dat het gaat om de omgeving Dronten en Lelystad.

De storing ontstond rond 15.10 uur, waarschijnlijk door een breuk van een hoogspanningskabel bij Dronten en brand bij onderstations in Dronten en Lelystad.Brandweereenheden zijn gealarmeerd.

Hoogspanningskabels hangen laag

De Dronterweg is afgesloten voor al het verkeer vanwege hoogspanningskabels die omlaag hangen. Een ooggetuige zegt tegen Omroep Flevoland dat de kabels zo'n tien meter boven de grond hangen. De A6 tussen Lelystad Noord en Urk is in beide richtingen afgesloten.

Vanwege de stroomstoring in Dronten, is er ook een storing ontstaan in Harderwijk en Ermelo, meldt de veiligheidsregio. Netbeheerder Liander is bezig om de storing te verhelpen.