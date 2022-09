Grote stroomstoring Flevoland na brand, noodvoorzieningen werkten niet

Een flink deel van Flevoland is vanmiddag getroffen door een stroomstoring. Volgens netbeheerder Tennet ontstond die door een brand in het hoogspanningsstation in Lelystad. Daar waren werkzaamheden om een nieuw hoogspanningsstation in Dronten op het stroomnet aan te sluiten.

Bij zo'n storing hoort de stroom automatisch te worden uitgeschakeld, maar dat gebeurde niet. Doordat de kortsluiting zo lang duurde, raakten hoogspanningskabels oververhit en gingen ze laag hangen. Eerder werd gemeld dat er sprake was van een kabelbreuk, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Inmiddels is het gelukt de storing te verhelpen en de stroom om te leiden. Er staat nu geen stroom meer op de laaghangende kabels, maar er is nog wel gevaar dat ze knappen, zegt Tennet. Hoe het kan dat de noodvoorzieningen die er voor zulke calamiteiten zijn niet hebben gewerkt, is niet duidelijk. Tennet onderzoekt dat.

Door de oorspronkelijke brand in het hoogspanningsstation in Lelystad ontstonden ook elders branden, onder meer in Dronten.

Op beelden is te zien dat een verdeelstation in Dronten in brand staat: