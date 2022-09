Fors meer vrouwelijke commissarissen, bij bestuurders gaat het minder hard

Het afgelopen jaar zijn bij beursgenoteerde bedrijven voor het eerst meer vrouwen dan mannen tot commissaris benoemd. De 89 bedrijven met een notering aan Euronext Amsterdam stelden vorig jaar 85 nieuwe commissarissen aan. Daarvan waren er 47 vrouw, wat neerkomt op 55 procent.

De cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse Dutch Female Board Index, van hoogleraar corporate governance Mijntje Lückerath van de Tilburg University. Voor de samenstelling van raden van commissarissen gelden sinds begin dit jaar wettelijke quota. Minstens een derde moet vrouw zijn en minstens een derde moet man zijn. Benoemingen die daarmee in strijd zijn, kunnen worden vernietigd.

Van alle onderzochte bedrijven bij elkaar is nu 38 procent van de commissarissen vrouw. Dat was een jaar geleden nog maar 33 procent. Met de nieuwe benoemingen voldoen 72 van de 89 beursgenoteerde ondernemingen aan de nieuwe wet. Dat waren er een jaar eerder 61. De bedrijven die nog niet aan de nieuwe richtlijn voldoen, hebben dit jaar geen commissarissen benoemd. Ze zijn daarom niet in overtreding.

Er zijn nog maar acht ondernemingen die geen vrouw in de raad van commissarissen hebben. Lückerath is positief over de groei van het aantal vrouwen, maar plaatst ook een kanttekening. "Mannen klagen vaak dat zij niet meer aan de bak komen als commissaris, maar deze cijfers laten zien dat pas dit jaar een gelijk aandeel van de benoemingen naar een vrouw ging."

Raden van bestuur

De Female Board Index kijkt ook naar de positie van vrouwen in de raden van bestuur. Daarvoor gelden geen wettelijke quota en daar gaat de emancipatie veel minder snel. Van de 32 benoemingen het afgelopen jaar waren er maar vijf vrouw. Dat komt neer op 16 procent en dat is een stuk lager dan de afgelopen drie jaar. Van alle bestuurders is nu 15 procent vrouw, tegen 14 procent een jaar eerder.

ABNAMRO springt eruit, daar werden twee vrouwen opgenomen in de raad van bestuur. Er zijn nog 62 bedrijven met alleen maar mannen in de raad van bestuur.

Van alle onderzochte bedrijven doet Wolters Kluwer het het best, met 56 procent vrouwen in de gecombineerde raden van bestuur en commissarissen. Bij DSM, ABNAMRO en Beter Bed is precies de helft vrouw. De laatste plaatsen zijn voor relatief kleine, veelal inactieve beursfondsen, waaronder RoodMicrotec, GeoJunxion en Value8.