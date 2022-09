'Je kunt je afvragen of Ajax transfer Álvarez had mogen tegenhouden'

De transferperiode van Ajax heeft zich niet alleen gekenmerkt door geldsmijterij. Ook viel op dat enkele spelers de druk opvoerden om een transfer te forceren.

Zo weigerde Antony te spelen voordat zijn megatransfer naar Manchester United rondkwam en kwam Mohammed Kudus niet trainen na interesse van Everton. Ook Edson Álvarez, die voor naar verluidt 50 miljoen euro naar Chelsea kon verkassen, bleef op de slotdag van de transfermarkt thuis.

Uiteindelijk werden Kudus en Álvarez niet verkocht en trainden ze vandaag weer mee met de selectie, naar tevredenheid van coach Alfred Schreuder. Maar het had zomaar anders kunnen lopen, meent Tim Wilms, advocaat arbeidsrecht en sport. Het valt hem op dat spelers wél thuisbleven, maar géén vervolgstappen hebben gezet richting de arbitragecommissie van de KNVB.

Ontbinding contract

Wilms wijst op Álvarez, die om ontbinding van zijn arbeidscontract had kunnen vragen. "Hij heeft wat mij betreft goede argumenten. Ajax kon hem voor 50 miljoen, met flinke winst, verkopen aan een club in een betere competitie, waar hij aanzienlijk meer zou verdienen. Je kunt je afvragen of Ajax dat, onder die omstandigheden, mag tegenhouden."

Begin daar maar niet over tegen Schreuder. Zijn gezicht zei vorige week genoeg. Te gast in het tv-programma Rondo deed hij geen enkele moeite zijn ongenoegen te verhullen. Zijn eerste transferperiode als hoofdtrainer van Ajax is niet geheel verlopen zoals hij het zich had voorgesteld.