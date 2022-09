Laadpaalkleven mag in principe, oordeelt de Hoge Raad

Het is niet verboden een elektrische auto bij een laadpaal te laten staan als die al is opgeladen. De Hoge Raad oordeelt dat een auto mag blijven staan zolang een chauffeur parkeergeld betaalt. Laadpaalkleven mag, vat jurist Nick Voorbach samen. Hij is gespecialiseerd in verkeersboetes.

De zaak was aangespannen door een automobilist die in Rotterdam een boete had gekregen omdat hij geen parkeergeld had betaald toen zijn auto opgeladen op een parkeerplek stond. De rechters oordeelden dat als de bestuurder wel had betaald, de auto er gewoon had mogen blijven staan en er geen boete voor illegaal parkeren kan worden opgelegd

Hele dag staan

Voorbach concludeert dat hiermee het ontmoedigingsbeleid voor laadpaalklevers van gemeenten onhoudbaar wordt. Een woordvoerder van de Hoge Raad wil zover niet gaan, maar erkent dat gemeenten hun beleid moeten aanpassen.

"'Laadpaalkleven mag' staat nergens in het arrest. Het is in beginsel toegestaan, maar niet in alle gevallen", licht ze toe. "Maar als je maar de parkeerbelasting betaalt, kun je er in principe de hele dag staan."

Gemeenten moeten dus op zoek naar een andere manier om het gedrag tegen te gaan. "Het moet op een andere manier dan 'laad je niet meer, dan kan je niet meer parkeren'. Als gemeenten vinden dat iemand alleen mag laden tot de accu vol is, dan moet je er misschien een parkeerduur aan hangen."

Discussie

Eerder oordeelde een lagere rechter nog dat een automobilist die in Noordwijk was blijven plakken toen de accu al vol was, terecht een boete van 95 euro had gekregen. Een parkeerwacht had gezien dat die auto zeker twee uur opgeladen was blijven staan.

Laadpaalkleven is onderwerp van veel discussie onder rijders van elektrische auto's. Het wordt over het algemeen als asociaal gezien om een oplaadpunt onnodig bezet te houden, maar chauffeurs werpen ook tegen dat het ondoenlijk is precies te controleren wanneer een accu volgeladen is.

"Er kan niet van je worden verlangd dat je elke vijf minuten gaat kijken of de accu vol is", zegt ook Voorbach tegen persbureau ANP. "Als de intentie zuiver is, namelijk het opladen van de accu, dan mag je aan een laadpaal staan."