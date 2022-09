Zeker 18 doden bij aanslag op moskee in Afghanistan

Bij een aanslag op een moskee in de westelijke Afghaanse stad Herat zijn zeker 18 doden gevallen. Er zijn meer dan 20 gewonden, zo melden lokale autoriteiten. Een van de doden is een prominente geestelijke.

De bom ontplofte in de Guzargah-moskee tijdens het vrijdagmiddaggebed, op het drukste moment van de week in de moskee. De omgekomen geestelijke is Mujib-ul Rahman Ansari. De man onderhield nauwe banden met de Taliban. Deze beweging nam een jaar geleden de macht over in het land na de aftocht van de Amerikanen.

Soennitische moskee getroffen

Nog niemand heeft zich verantwoordelijk verklaard voor de aanslag. Eerdere aanslagen in of bij moskeeën werden opgeëist door Islamitische Staat. Die terroristische beweging heeft zijn wortels in Syrië en Irak, maar is ook al jaren actief in Afghanistan.

De moskee in Herat wordt vooral bezocht door soennitische moslims. Zowel de Taliban als IS zijn soennitisch, maar de relatie tussen beide bewegingen is gespannen: IS trof bij eerdere aanslagen in het land ook leden van de Taliban.