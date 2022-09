Weer aanhoudingen in Antwerpen, mogelijk verband met drugsoorlog

De politie in Antwerpen heeft gisteravond de drie inzittenden van een auto met een Nederlands kenteken aangehouden in het Antwerpse stadsdeel Berchem. De drie mannen hadden mogelijk een alarmpistool of een vuurwapen bij zich, melden Belgische media.

In Antwerpen is het al weken onrustig en worden ook regelmatig Nederlanders opgepakt. De auto werd tegengehouden in de Deken De Winterstraat, waar onlangs drie aanslagen zijn gepleegd.

Eind vorige maand werden in Antwerpen vier Nederlandse mannen aangehouden die brandbommen en een vuurwapen in hun auto hadden liggen. Een dag later werden nog eens vijf gewapende mannen opgepakt in de buurt van de Deken De Winterstraat.

De Vlaamse misdaadverslaggever Joris Van der Aa van de Gazet van Antwerpen zei eerder dat er een duidelijke link is met cocaïne, die via de Antwerpse haven wordt ingevoerd. Volgens Van der Aa spelen er meerdere conflicten. Vanuit Dubai of Turkije wordt dan volgens hem opdracht gegeven om in Antwerpen aanslagen te plegen. "Dat gaat meestal over partijen drugs die zijn ingevoerd. Men probeert dan druk te zetten en te intimideren."

Nederlandse kartels

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever sprak tegenover de NOS van een klassieke drugsoorlog. "Twee clans zijn met elkaar in conflict gekomen, omdat ze elkaar beconcurreren en bestelen." Daarnaast zijn er volgens de burgemeester de afgelopen tijd veel handlangers gearresteerd, waardoor de onderwereld onder hoogspanning staat.

De Wever wijst net als Van der Aa naar Nederland. "Het grote drugsprobleem heeft zich vanuit Nederland naar het zuiden verspreid", zegt hij. "Je ziet dat er een verschuiving is naar Antwerpen als logistieke hub voor de coke. Maar het zijn vaak Nederlandse kartels die dat initiatief hebben genomen."