Alleenreizende minderjarige asielzoekers weggehaald uit Ter Apel

Voor 150 alleenreizende minderjarige asielzoekers die nu nog in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten, is een tijdelijke opvangplek gevonden. Vanaf maandag kunnen ze op een paar plekken in het zuiden van het land terecht. Waar precies, is niet bekendgemaakt.

De opvangplekken zijn beschikbaar gesteld door Nidos, een jeugdbeschermingsorganisatie voor vluchtelingen.

Maandag vertrekken de eerste vijftig kinderen uit Ter Apel naar hun nieuwe plek, later in de week volgt de rest. Op de nieuwe locaties krijgen ze de juiste begeleiding en bescherming, zegt Nidos.

Unicef: situatie onveilig

Onlangs luidde Unicef nog de noodklok over het lot van 350 minderjarige alleenreizende asielzoekers die vanuit Ter Apel in de crisisnoodopvang worden geplaatst. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie is er nauwelijks toezicht op de locaties waar ze nu worden opgevangen en kan hun veiligheid daar niet worden gegarandeerd.

Nidos zegt dat de veiligheid van de kinderen in Ter Apel nu niet gegarandeerd is. De stichting zorgt er naar eigen zeggen voor dat de kinderen op hun nieuwe plek goed begeleid worden en veilig zijn.

"Deze minderjarigen hebben al heel veel meegemaakt in hun nog korte leven en zijn terechtgekomen in een vreemd land, alleen, zonder hun familie. Het gaat om een heel kwetsbare groep. We willen op zijn minst dat deze minderjarige vluchtelingen veilig zijn, ze de begeleiding krijgen waar ze recht op hebben en de opvang goed is voor kinderen en jongeren", zegt Nidos-directeur Tanno Klijn.

Slechts één huis

De stichting pleit voor een structurele oplossing voor deze kwetsbare groep en roept gemeenten op om snel opvangplekken beschikbaar te stellen.

"Met gemiddeld per gemeente één huis voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, heeft elke jongere met een verblijfsstatus voor de komende maanden een goede, kleinschalige opvangplek", zegt Klijn.