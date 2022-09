Maximaal 150 asielzoekers in hotel Albergen, 'inwoners willen helpen'

In het asielhotel in Albergen komen maximaal 150 asielzoekers. Dat zijn de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt, het Rijk en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) overeengekomen.

"Daarmee ontstaat een opvanglocatie die past bij de schaal van Tubbergen", meldt de gemeente. De eerste bewoners worden in oktober verwacht. Er komen geen extra woonunits. Ook is afgesproken dat ongeveer een derde deel van de bewoners een verblijfstatus heeft.

Toen staatssecretaris Van der Burg half augustus aankondigde dat er 150 tot 300 asielzoekers zouden worden opgevangen, leidde dat tot onrust en protesten. De afgelopen twee weken heeft de gemeente gesproken met inwoners, de gemeenteraad, de staatssecretaris en het COA. "Daarbij zijn soms harde woorden gevallen", zegt burgemeester Wilmien Haverkamp.

Dinsdag stemde de gemeenteraad van Tubbergen unaniem voor een motie waarin staat dat de raad maximaal 100 tot 150 mensen wil huisvesten in het pand en dus geen tenten of woonunits wil op een naastgelegen terrein.

'Aangenaam en nuttig'

Ook is afgesproken dat inwoners kunnen meedenken over een veiligheidsplan en een ontmoetings- en activiteitenplan. "Een opvanglocatie biedt veel meer dan onderdak alleen. Zo worden asielzoekers geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Of dat nu in Nederland, het land van herkomst of ergens anders is", zegt Haverkamp.

"Ik weet zeker dat veel inwoners van Tubbergen willen meehelpen om het verblijf in onze opvanglocatie zo aangenaam en nuttig mogelijk te maken."