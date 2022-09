Verstappen rijdt weer, maar ook tweede training met achtste plek niet naar wens

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland de achtste tijd neergezet. Dat was al een verbetering ten opzichte van de eerste vrije training maar duidelijk werd dat Red Bull en Verstappen hun zaakjes in Zandvoort nog niet op orde hebben. De Ferrari-rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz waren in de tweede vrije training de snelste coureurs. De Monegask eindigde bovenaan met een tijd van 1.12,345 en zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz zat daar 0,004 seconde achter, Lewis Hamilton gaf in de Mercedes 0,072 toe. De beste ronde van Verstappen ging in 1.13,042. Daarmee was hij bijna zeven tienden van een seconde minder snel dan Leclerc. De Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 en huidige koploper in de WK-stand kwam daarmee in ieder geval dichterbij de concurrentie dan eerder op vrijdag. Verstappen staat stil in eerste training Voor Verstappen verliep de eerste vrije training bijzonder onfortuinlijk.Hij verscheen als eerste op het circuit, maar moest het in zijn achtste ronde alweer voor gezien houden toen zijn bolide - waar rook uit kwam - stil kwam te staan.

Afbeelding ter illustratie - Pro Shots

Op het eerste gezicht had de Red Bull-coureur problemen met de versnellingsbak, waaraan eerder op de dag nog was gesleuteld. Terwijl de training voor korte tijd stil werd gelegd, wandelde Verstappen, gehuld met een helm die een eerbetoon is aan vader Jos, naar de pit. In actie kwam de kersverse Officier in de Orde van Oranje-Nassau niet meer. Verstappen vond zich met een tijd van 1.14,714 terug op de negentiende plaats in het veld van twintig coureurs. Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton lieten zich gelden. Russell voerde na het uur training en 27 rondjes de ranglijst aan met 1.12,455. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton had 0,240 seconde meer nodig voor het 4,3 kilometer lange traject. Ferrari-rijder Sainz was in de eerste training als nummer drie 0,390 langzamer, terwijl zijn teamgenoot Leclerc, derde in de WK-stand op 98 punten van Verstappen, de zesde tijd noteerde. Hij moest 0,672 toegeven op Russell.

De auto van Max Verstappen wordt met tractor van circuit gehaald - AFP

Verstappens teamgenoot Sergio Perez, op respectabele afstand tweede in de WK-stand, kon in de eerste vrije training maar net zijn weg vervolgen toen hij met zijn RB18 uit de bocht vloog en op het gras belandde. Hij wist op het nippertje een forse confrontatie met de boarding te vermijden. Met een zevende tijd was zijn klassering degelijk. In de tweede training werd hij twaalfde. Horner: 'Frustrerend, maar beter nu dan in race' Met een tractor werd de bolide van Verstappen van de baan getild. Red Bull-teambaas Christian Horner zag het met lede ogen aan. "Frustrerend, we hadden een probleem met de aandrijflijn", reageerde Horner. "Ik kan niet zeggen dat ik me geen zorgen maak, maar beter nu een probleem dan in de kwalificatie of de race."

Een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner na de eerste vrije training bij de Grand Prix van Zandvoort. Max Verstappen viel tijdens de training stil. - NOS

De monteurs van Red Bull werkten tussen beide trainingen koortachtig om het probleem te verhelpen. Ze kregen de auto in ieder geval weer aan de praat. Onder luid gejuich van de talloze Oranjefans op de tribune keerde Verstappen om 16.15 uur terug op de baan. Al reed Verstappen probleemloos zijn rondes, zijn tijd betekende dat er meer werk aan de winkel is.