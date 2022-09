Verstappen onfortuinlijk tijdens eerste training Zandvoort, Russell snelste

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland is voor Max Verstappen en de vele Oranje-fans op de goed gevulde tribunes onfortuinlijk verlopen.

De wereldkampioen in de Formule 1 en huidige koploper in de WK-stand verscheen in Zandvoort als eerste op het circuit, maar moest het in zijn achtste ronde alweer voor gezien houden toen zijn bolide - waar rook uit kwam - stil kwam te staan.

Op het eerste gezicht had de Red Bull-coureur problemen met de versnellingsbak, waaraan eerder op de dag nog was gesleuteld. Terwijl de training voor korte tijd stil werd gelegd, wandelde Verstappen, gehuld met een helm die een eerbetoon is aan vader Jos, naar de pit. In actie kwam de kersverse Officier in de Orde van Oranje-Nassau niet meer.

Perez crasht bijna

Verstappens teamgenoot Sergio Perez, op respectabele afstand tweede in de WK-stand, kon maar net zijn weg vervolgen toen hij met zijn RB18 uit de bocht vloog en op het gras belandde. Hij wist op het nippertje een forse confrontatie met de boarding te vermijden.