Van Gaal verrast met namen als Struijk en Noppert in voorlopige selectie richting WK

Bondscoach Louis van Gaal heeft 32 spelers opgenomen in zijn voorselectie voor de Nations League-duels met Polen en België later deze maand. Opvallende namen zijn Joey Veerman, Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Pascal Struijk. Ook doelmannen Remko Pasveer (Ajax) en Andries Noppert (sc Heerenveen) behoren tot de voorselectie, waarin Van Gaal vijf keepers heeft opgenomen. Over twee weken, op vrijdag 16 september, wordt de definitieve selectie bekendgemaakt voor de twee wedstrijden. Het zijn de laatste duels van Oranje voordat de spelers zich op maandag 14 november verzamelen voor het WK in Qatar.

Selectie Nathan Ake, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Justin Bijlow, Daley Blind, Brian Brobbey, Jasper Cillessen, Jordy Clasie, Memphis Depay, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Mark Flekken, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Vincent Janssen, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Bruno Martins Indi, Andries Noppert, Remko Pasveer, Devyne Rensch, Marten de Roon, Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Joey Veerman, Stefan de Vrij, Wout Weghorst Afwezigen Ten opzichte van eerdere selecties zijn Hans Hateboer, Tim Krul, Jerdy Schouten, Jordan Teze en Guus Til er niet bij. Ook Arnaut Danjuma (geblesseerd), Luuk de Jong (geblesseerd), Rick Karsdorp, Noa Lang (geblesseerd), Georginio Wijnaldum (geblesseerd) en Owen Wijndal behoren niet tot de selectie.

Niet elke naam uit de selectie is al bekend bij het grote publiek. Denk aan Jeremie Frimpong, Andries Noppert, Pascal Struijk en Kenneth Taylor. Frimpong (21) is rechtsback voor Bayer Leverkusen in de Duitse Bundesliga. De geboren Amsterdammer verhuisde al op zijn zevende naar Engeland, waar hij werd opgepikt door het scoutingsapparaat van Manchester City. Hij maakte zijn profdebuut bij Celtic en ging halverwege het seizoen 2020/2021 naar Leverkusen. Noppert (28) werd ontdekt door sc Heerenveen-coach Kees van Wonderen, die hem meenam van zijn vorige club Go Ahead Eagles. Hij toont dit seizoen vorm onder de Friese lat. In drie van de vier eredivisiewedstrijden, waaronder die tegen Feyenoord in De Kuip, hield de ruim twee meter lange doelman de nul. Struijk (23) is een linksbenige centrale verdediger, die in 2019 zijn debuut maakte voor Leeds United, waar hij nog altijd speelt. Hij kan ook als verdedigende middenvelder of linksback uit de voeten. Taylor (20) ontpopt zich dit seizoen als basisspeler van Ajax. De middenvelder hield al eens Davy Klaassen of Steven Berghuis uit de basis en scoorde tot nu toe twee keer.

Of de nieuwe namen speeltijd krijgen, is nog de vraag. Voor Van Gaal staan de wedstrijden tegen Polen en België vooral in het teken van het wereldkampioenschap. En hij zal voor een groot gedeelte de spelers selecteren die hij ook wil meenemen naar Qatar. Bovendien zal hij vooral in het systeem willen spelen waarmee hij op zondag 18 december hoopt de WK-finale te winnen. Van uitgebreid experimenteren zal geen sprake zijn. Dat houdt ook in dat de spelers die nu niet geselecteerd zijn, zich zorgen moeten maken. Geen Wijnaldum en Krul Van Georginio Wijnaldum is al bekend dat hij het WK naar verwachting niet zal halen. Hij zal niet op tijd herstellen van zijn scheenbeenblessure. Naast de speler van AS Roma ontbreken nu ook Arnaut Danjuma en Luuk de Jong - ook zij zijn geblesseerd. Opvallende afwezige is verder Tim Krul. De doelman die Van Gaal nog een ronde verder hielp op het WK van 2014 is door vijf andere doelmannen gepasseerd: Jasper Cillessen, Justin Bijlow, Mark Flekken, Pasveer en Noppert.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Het is geen geheim; Van Gaal hekelt de plek van het WK op de kalender. Die zorgt er namelijk voor dat zijn voorbereidingstijd anders is dan bij een toernooi in de zomermaanden, wanneer de competities al veel eerder afgelopen zijn. Nu wordt er doorgespeeld tot en met zondag 13 november, minder dan een week voor de openingswedstrijd. 21 november Met als gevolg dat er geen trainingskamp belegd kan worden, ergens in de bergen, om een nog hechter teamgevoel te smeden. Van Gaal krijgt nog twee keer een week de tijd om de puntjes op de i te zetten, alvorens op maandag 21 november de eerste WK-wedstrijd (tegen Senegal) op het programma staat.