Mislukte aanslag vicepresident Argentinië: motief dader niet duidelijk

De aanvaller van de vicepresident zei toen dat hij het mes bij zich had om zichzelf te verdedigen. Hij werd aangehouden omdat hij geen kentekenplaat aan de achterkant van zijn auto had. Toen hij de deur van zijn auto opende, viel er een 35 centimeter lang mes uit.

De man die de Argentijnse vicepresident Kirchner aanviel , is een 35-jarige Braziliaan die sinds 1993 in Argentinië woont, melden Argentijnse media. Hij heeft een strafblad doordat hij in maart vorig jaar met een mes in zijn bezit in zijn auto werd aangehouden door de politie. Ook zou hij neonazi-tatoeages hebben.

Op beelden is te zien dat een man een pistool op de politica richt, maar het wapen lijkt niet te werken. De aanvaller werd door lijfwachten weggetrokken en is gearresteerd. - NOS

De Argentijnse president Alberto Fernández heeft vandaag uitgeroepen tot een nationale vrije dag om Argentijnen de tijd te geven om "zich uit te drukken ter verdediging van het leven, de democratie en uit solidariteit met de vice-president."

Het incident vond plaats voor het huis van Kirchner in Buenos Aires. Daar stonden honderden aanhangers al enkele dagen om de vicepresident op te wachten en steun te betuigen. Tegen Kirchner is onlangs twaalf jaar cel geëist vanwege fraude bij tal van aanbestedingen in de twee termijnen dat ze president was, tussen 2007 en 2015.

De kans is klein dat Kirchner bij een veroordeling ook echt de gevangenis in moet. Tot eind 2023 is zij voorzitter van de Senaat en geniet daarom parlementaire immuniteit.

Haat en geweld leiden tot moordpoging

De politie probeert nog een motief voor de aanval vast te stellen. De Argentijnse president wijst erop dat Kirchner doelwit was van haatzaaien. "We kunnen het oneens zijn, we kunnen diepe meningsverschillen hebben, maar haatzaaien kweekt geweld en geweld kan niet samengaan met democratie."

De Argentijnse minister van Economische Zaken, Sergio Massa, gebruikt woorden van gelijke strekking. "Als haat en geweld de overhand krijgen boven het debat, worden samenlevingen vernietigd en ontstaan situaties zoals deze: poging tot moord", zei hij in een tweet.

Leider van de republikeinse oppositiepartij PRO Patricia Bullrich veroordeelt de reactie van de president. "De president speelt met vuur: in plaats van een ernstig incident serieus te onderzoeken, beschuldigt hij de oppositie en de pers en kondigt hij een feestdag aan om militanten te mobiliseren. Hij verandert een individuele daad van geweld in een politieke zet."

Minder politie bij appartement

Persbureau AP meldt dat eerder aanhangers van de vicepresident slaags raakten met de politie in de straten rond haar appartement toen geprobeerd werd om het gebied te ontruimen. Hierop is besloten om de politieaanwezigheid rond het appartement van de politica terug te brengen.

Kirchner heeft zelf nog geen reactie gegeven op de aanslag.