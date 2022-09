Voor het eerst duidelijke foto's gemaakt van exoplaneet

NASA zegt dat de nieuwe foto's erg belangrijk zijn om meer te weten te komen over exoplaneten.

Exoplaneet HIP 65426 b werd al in 2017 door wetenschappers ontdekt met een telescoop in Chili. Ook toen werden foto's gemaakt, maar die waren veel minder gedetailleerd dan de foto's van de James Webb-telescoop.

De ruimtevaartorganisaties NASA (VS), ESA (Europa) en CSA (Canada) fotografeerden de planeet met de James Webb-telescoop. De exoplaneet heeft de naam HIP 65426 b gekregen en is zes tot acht keer groter dan Jupiter, de grootste planeet van het zonnestelsel.

Voor het eerst zijn gedetailleerde foto's gemaakt van een exoplaneet. Dat is een planeet die draait rond andere sterren in de Melkweg.

Wat zijn exoplaneten?

Het zonnestelsel telt acht planeten: Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Daarnaast hebben wetenschappers inmiddels bijna 5000 exoplaneten gevonden, planeten die draaien rond andere sterren in de Melkweg.

De meeste staan binnen 3000 lichtjaar afstand, voor ruimtebegrippen is dat erg dichtbij. Een lichtjaar is de afstand die het licht in een jaar aflegt, bijna 10 biljoen kilometer.