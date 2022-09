Raad van Europa: Nederland moet leefomstandigheden asielzoekers verbeteren

"Deze brief heeft weliswaar geen juridische gevolgen, de Raad van Europa kan geen straf opleggen, maar de commissaris haalt in deze brief nadrukkelijk het Europese mensenrechtenverdrag aan en zegt dat dat niet door Nederland wordt nageleefd", zegt correspondent Ardy Stemerding. "Daarmee legt ze de vinger op de zere plek. "

Ook roept Mijatovic het kabinet op vast te stellen welke asielzoekers kwetsbaar zijn en ervoor te zorgen dat ze "zo snel mogelijk geschikte huisvesting krijgen". Daarbij wijst ze ook op de baby van drie maanden oud die in het aanmeldcentrum overleed.

De mensenrechtencommissaris zegt dat noodopvanglocaties die ongeschikt zijn voor een langer verblijf niet moeten worden gebruikt als meer permanente accommodatie. Ook zegt ze op dat de opvangproblemen niet worden veroorzaakt door een "plotselinge en onvoorziene" toename in asielzoekers. De problemen zijn volgens haar het gevolg van "meer structurele tekortkomingen". Zo werd de afgelopen jaren de opvangcapaciteit afgeschaald toen er minder asielzoekers waren.

Opvangcentrum in Zoutkamp

Mijatovic zegt dat recente kabinetsvoorstellen om de asielcrisis aan te pakken (zoals een rem op gezinshereniging) in strijd kunnen zijn met het recht om asiel te zoeken of om bij het gezin te zijn. Alle stappen die Nederland zet, moeten voldoen aan de internationale verplichtingen, benadrukt ze.

Eerder zei de Kinderombudsman al dat de nieuwe 'asieldeal', waarbij de wachttijd voor gezinshereniging wordt opgerekt, in strijd is met het Kinderrechtenverdrag.

Van der Burg schrijft in een reactie aan Mijatovic dat het kabinet vorige week maatregelen heeft aangekondigd die verlichting moeten bieden. Zo worden mensen die buiten het aanmeldcentrum verbleven, naar andere locaties in Nederland verplaatst, wordt een groot opvangcentrum in Zoutkamp geopend en is er 730 miljoen euro vrijgemaakt om de opvangcrisis te bestrijden.

Artsen zonder Grenzen

Sinds vorige week donderdag levert de internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen in Ter Apel zorg aan asielzoekers die vanwege het gebrek aan opvangplaatsen buiten de poort verblijven. Een dag later, op vrijdag, sloeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alarm over de smerige leefomstandigheden. Daarna werden honderden asielzoekers overgebracht naar andere locaties in Nederland.

Maandag kondigde de inspectie aan dat het COA douches en wasbakken op het terrein van Ter Apel ging plaatsen, en dat de toiletten voortaan worden schoongemaakt.