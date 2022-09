'Betere afspraken nodig over nieuwe partner gescheiden ouder'

Gescheiden ouders zouden betere afspraken moeten maken over wat er gebeurt als een van hen een nieuwe relatie krijgt. Daarmee kan de slagingskans van het nieuwe gezin worden vergroot, verwacht de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators vFAS na onderzoek onder samengestelde gezinnen.

Voorzitter Alexander Leuftink is verbaasd over de uitkomsten van de enquête onder 621 'bonusouders'. Ongeveer de helft van de ex-partners draagt niet bij aan de kosten voor de opvoeding van de eigen kinderen, en bijna een derde wordt niet betrokken bij opvoedkundige beslissingen als de schoolkeuze. Dat kan tot wrijvingen leiden die hun weerslag hebben op het nieuwe gezin.

"Het is van belang om alle partners te betrekken en het niet alleen met de nieuwe partner op te lossen. Als er een bestendige relatie is, moet de ex op tijd betrokken worden. Daar heb je in de opvoeding ook mee te maken. Als je daarin tekortschiet, krijg je frustratie."

Ondervraagden zeggen dat hun samengestelde gezin vaak een moeilijk begin kende: een kwart noemt het een moeilijk proces, voor een vijfde is de band na vijf jaar nog niet hecht. Leuftink denkt dat betere afspraken over financiën en opvoeding kunnen helpen.

Strubbeling

Volgens Leuftink is de nieuwe relatie van een ex vaak het moment waarop betaling stopt. "Wie ziet dat een ex verdergaat met het leven en gelukkig is, en misschien denkt: waarom zou ik daaraan bijdragen? Ook vraagt men zich af of het geld wel aan het kind besteed wordt en niet aan leuke uitjes en vakanties."

Toch is het volgens hem van belang vast te houden aan kinderalimentatie, zeker omdat samengestelde gezinnen zo vaak stranden. "Als de alimentatie is gestopt en de relatie gaat uit, probeer het dan maar weer eens in te stellen. Dat wordt weer een strubbeling."

Leuftink wijst erop dat ouders wettelijk verplicht zijn in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien. Dat bijna de helft van de ouders niet betaalt, noemt hij dan ook verrassend. Onmin met een ex zou niet ten koste moeten gaan van de kinderen. "Ook al zit je in een minder harmonieuze scheiding, iedereen wil goed voor de kinderen zorgen."

Co-ouderschap niet de oplossing

Naar aanleiding van het onderzoek gaat de vFAS de eigen standaardovereenkomsten voor mediation herzien. "Nu staat er over een nieuwe partner alleen dat woorden als 'papa' en 'mama' zijn voorbehouden aan de ouders, maar als er een bestendige nieuwe relatie is, moet er ook wat worden afgesproken over de rol van de nieuwe partner. Dat er dan overleg komt, een zorgregeling wordt ingevuld. Dat ontbreekt nu nog."

Co-ouderschap lijkt daarbij op basis van deze rondvraag niet de oplossing. In slechts een kwart van de ondervraagde samengestelde gezinnen is daarvan sprake. Vaak is de situatie te complex en is er meer maatwerk nodig.

"De invoering van het ouderschapsplan moest de verdeling van zorgtaken gelijkwaardiger maken, maar dat werkt blijkbaar in deze groep niet."

Leuftink vindt het belangrijk lering te trekken uit het onderzoek (.pdf), dat werd gedaan in aanloop naar de Dag van de Scheiding op 9 september. Zo kan leed in de toekomst worden voorkomen. "Een scheiding is schadelijk voor kinderen, maar zeker als ze het al eens eerder hebben meegemaakt. Daarom moet je er meer bewust en zorgvuldiger mee omgaan."